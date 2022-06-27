На Львівщині 10-річний переселенець концертами збирає кошти для ЗСУ

10-річний Максимко Зарічний з Херсонщини організував концертний тур Львівщиною для збору коштів для української армії. Хлопчику вже вдалось зібрати 40 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Десятирічний Максимко Зарічний, втікаючи від війни з Херсонщини, разом з батьками, сестрою та родичами знайшли прихисток в Івано-Франківській територіальній громаді Яворівського району. Кожен день хлопчик говорив батькам про те, що хоче бути корисним і допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

Так, Максимко з мамою та татом вирішив організувати собі тур по містах та селах Яворівського району, щоб допомогти та підтримати нашим захисникам. І власними зусиллями вже відправив захисникам близько 40 тисяч гривень.

«За активну та свідому позицію, відповідальність, мужність, сміливість, високу талановитість та вагомий особистий внесок на підтримку Збройних Сил України хлопчика нагородили подякою Яворівської районної військової адміністрації та подарунком», – йдеться в повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Миколаєві на Львівщині учні недільної катехитичної школи на благодійному ярмарку продали власноруч вирощену розсаду. За отримані кошти збираються придбати квадрокоптер для Збройних Сил України.

Також у Жидачеві на Львівщини діти самостійно облаштували «блокпост», на якому закликали водіїв долучатись до збору коштів для військових. За три дні малечі вдалось зібрати гроші на два бронежилети для українських захисників.

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