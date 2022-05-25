У Миколаєві діти продавали власноруч вирощену розсаду, аби допомогти ЗСУ

У Миколаєві, що неподалік Львова, учні недільної катехитичної школи на благодійному ярмарку продали власноруч вирощену розсаду. За отримані кошти збираються придбати квадрокоптер для Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Учні недільної школи при храмі Успіння Пресвятої Богородиці ще з початку війни всіляко намагаються допомагати українській армії. Спочатку активно плели маскувальні сітки, на перед великодніми святами продавали власноруч зроблені святкові атрибути.

«Діти хотіли якось заробити кошти, щоб допомогти армії потрібними речами. Спочатку плели маскувальні сітки. На Вербну неділю продавали місцевим мешканцям власноруч зроблені святкові букетики з верби. Кошти віддали на придбання бронежилета для земляка, який йшов на фронт. На Великдень малювали крашанки, щоб передати нашим захисникам», – розповіла керівниця недільної школи, наставниця дітей Олена Сотник.

А вже в березні діти висіяли розсаду помідорів, капусти та квітів. Дбайливо поливали, доглядали, а потім розсадили в окремі ємності. Зауважимо, що все це робила малеча віком від 8 до 12 років.

Клієнтами юних підприємців стали самі ж парафіяни, які, вертаючись із недільного богослужіння, купували розсаду. Дітям вдалося наторгувати майже 3000 грн. Ці кошти планують витратити на купівлю квадрокоптера для наших військових.

«Маємо сподівання, що цифрова «пташка» незабаром полетить до наших захисників», – додала Олена Сотник.

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