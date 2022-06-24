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На Львівщині діти зробили «блокпост» і зібрали кошти для ЗСУ

Ольга Денисяка

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У Жидачеві на Львівщини діти самостійно облаштували «блокпост», на якому закликали водіїв долучатись до збору коштів для військових. За три дні малечі вдалось зібрати гроші на два бронежилети для українських захисників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Благодійний фонд «Твори добро», що в Жидачеві, підтримав ініціативу юних волонтерів, які утворили «Блокпост юного патріота заради мрії». Діти звертались до водіїв, які проїжджали, з проханням підтримати військовослужбовців та долучитись до збору коштів на бронежилет.

За три дні роботи «дитячого блокпоста» діти зібрали кошти на два бронежилети для воїнів Стрийщини, які боронять Україну на фронті.

«До боротьби з ворогом сьогодні долучаються всі українці: від малого до великого. Так, діти Стрийщини підтримують захисників не лише малюнками з побажаннями перемоги, але й збирають кошти на захисний одяг та обладнання», – додають в ЛОВА.

Також долучились до допомоги армії і діти з Микалєва, що біля Львова. Малеча власноруч виготовляла патріотичні сувеніри. Від їх продажу отримали майже тисячу гривень. На ці гроші батьки закупили необхідні фронту речі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Миколаєві на Львівщині учні недільної катехитичної школи на благодійному ярмарку продали власноруч вирощену розсаду. За отримані кошти збираються придбати квадрокоптер для Збройних Сил України.

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