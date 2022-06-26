Всі євроінтеграційні закони Верховна Рада хоче ухвалити до 2025 року

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагне ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. Про це пише Європейська правда.

Стефанчук зазначив, що за два з гаком роки роботи чинного скликання Верховної Ради було ухвалено 81 законодавчий акт, пов’язаний з євроінтеграцією, «і це є абсолютним рекордом».

«Після цього ми отримаємо цілу низку директив ЄС, у відповідність до яких потрібно прийняти законодавчі акти. Ми зараз працюємо над цим комплексом законопроєктів», – розповів він.

Спікер парламенту додав, що таких актів буде близько сотні. Йдеться, зокрема про законодавчі акти у сфері судочинства, антикорупційної боротьби тощо. Їхній перелік разом із планом ухвалення мають опублікувати.

Стефанчук наголосив, що Верховна Рада «буде робити все для того, щоб 2025 рік став роком, коли Україна виконає всі зобов’язання, щоб стати членом ЄС».

«За парламентом ніяких затримок не буде, тому що наш напрямок зрозумілий, ми до нього будемо йти, включаючи всім відомий турборежим», – додав він.

Зазначимо, лише до кінця 2022 року Верховна Рада готується винести на голосування більш як 30 законопроєктів у межах євроінтеграції України.

Як повідомляв Львівський портал, 23 червня Європейська Рада офіційно надала Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Водночас Єврокомісія у своєму висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоб ЄС мав право скасувати цей статус, якщо Україна порушить свої зобов’язання. Для збереження статусу кандидата Київ має, зокрема завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

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