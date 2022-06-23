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Оса із Львівщини третій місяць нищить російських окупантів

Андрій Котенський

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21-річний артелерист із Львівщини на прізвисько Оса вже більше трьох місяців нищить російських окупантів на українських землях з американської зброї. Коли розпочалась російсько-українська війна, хлопцеві було всього 14 років. Проте вже тоді він був впевнений, що своє життя поєднає саме з військовою справою, повідомляє Армія.інформ.

Зі спеціальністю Оса визначився після Дня відкритих дверей у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Під час екскурсії хлопець поспілкувався з представниками артилерійської розвідки, які пояснили йому специфіку їхньої роботи. За деякий час після того Оса вже стояв на плацу у військовій формі та складав Військову присягу.

Прикладом для молодого офіцера став його дядько, який також проходить службу у Збройних Силах України та з 2014 року бере участь у бойових діях.

Усі 5 років навчання хлопець, як і всі його товариші, мріяв про урочистий випуск, який не відбувся через повномасштабне вторгнення росії.

«24 лютого почалось широкомасштабне вторгнення…. Ми було готові, що в будь-який момент потрібно буде кудись їхати або заселятися до казарми. О 8-й годині ми вже чули, як над Львовом збили ракети. Ми вийшли і сказали: «Нас випускайте. Ми там потрібні». Але нам відповіли, що ще зарано і нам потрібно довчитися», – згадує хлопець.

Проте вже 5 березня Оса разом із товаришами отримав погони лейтенанта, а протягом декількох днів вони вибули до місць подальшого проходження служби.

Оса прибув служити до однієї з артилерійських бригад на посаду старшого офіцера батареї М777.

Хлопець швидко втягнувся у свою роботу, адже на війні немає часу на адаптацію. Перше своє завдання поїхав виконувати вже на початку квітня разом із побратимами в Суми. Оса розповідає, що в той час там вже було більш-менш спокійно, хоча час від часу звуки пострілів доносилися. А вже за місяць вони передислокувалися на Схід України, щоб мужньо захищати Батьківщину від російських окупантів.

«Перші три дні було важко, тому що мій командир батальйону ще з 2014 року брав участь у бойових діях, у нього був досвід, а я тільки закінчив академію. Коли ми заїхали в перший день на Схід із новим озброєнням, я побачив, який вигляд має війна. Перші два дні було важко знайти правильну позицію і заїхати через велику кількість артилерії, яка постійно працювала. Не встигали навіть ще заїхати – по нас уже працювали. На третій день ми знайшли точку, з якої можна було виконувати завдання. Ми працювали дуже інтенсивно, було важко, намагались допомагати один одному, мінятися, адже вага снаряда 50 кг. Стволи були аж червоні. За перші три доби було випущено понад 1000 снарядів із трьох гармат», – згадує Оса.

Дома хлопця з перемогою чекають батьки та молодший брат.

Раніше Львівський портал повідомляв, як українські військові з гаубиць М777 знищують ворожі «Гради».

Головнокомандувач Залужний також показав, як українські військові освоюють гаубиці М777.

Фото Андрія Агєєва

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