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На Самбірщині чоловік вбив власного батька

Анастасія Диняк

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На Самбірщині чоловік проведе за ґратами 15 років за вбивство власного батька. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 41-річний чоловік п’яним забив до смерті свого батька. Між чоловіками виник побутовий конфлікт і злочинець завдав численних ударів по голові та тулубу жертви. Унаслідок множинних переломів та розривів внутрішніх органів потерпілий помер.

Суд виніс вирок за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Вбивця проведе 15 років за ґратами.

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