білорусь може дати росії свою зброю і техніку, – Генштаб

білорусь може надати росії своє озброєння та військову техніку, які в подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань. Про це пише Українська правда з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

«За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводиться обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання такої техніки на складах збройних сил білорусі, не виключено, що наш сусід надасть її для російського агресора. Ця техніка в подальшому може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника», – сказав він.

За словами Громова, також виявлено, що на території колишнього аеродрому «Зябровка» в Гомельскій області (в напрямку Чернігова) білорусь активно будує військову інфраструктуру.

У Генштабі не виключають, що в подальшому режим лукашенка може віддати її для розміщення чергової воєнної бази російського агресора.

Громов наголосив, що наразі зберігається загроза ракетних обстрілів із території білорусі. Також можливе перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення ЗСУ.

Водночас достатньої кількості сил і засобів у білорусі для масштабного наступу на великі площі української території у Генштабі поки не бачать.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні в Міноборони говорили, що в білорусі створюють Південне оперативне командування, яке має збільшити чисельність її збройних сил на понад 20 тисяч осіб. Тому в білорусі проводять рекрутингову кампанію, даних про мобілізацію в українському оборонному відомстві немає.

Разом із тим у прикордонних з Україною районах білоруси розміщують дерев’яні муляжі танків, аби продемонструвати свою присутність.

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