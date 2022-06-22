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Навколо Києва створили ешелоновану систему ППО

Андрій Котенський

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Військове керівництво не виключає подальших спроб росії захопити Київ, але наразі більшою загрозою є ракетні удари по місту. Водночас навколо столиці створена достатньо ефективна система протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк в інтерв’ю Укрінформу.

Він зазначив, що на сьогодні безпека Києва, Київщини й усієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Київ для ворога лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких планів.

Але Павлюк зазначив, що з огляду на стан та положення військ противника раптово або у стислі терміни сформувати угруповання для наступу на столицю йому не вдасться. Водночас, на думку командувача, на сьогодні більш вірогідною є загроза ракетних ударів по критичних об’єктах Києва.

«Довкола Києва створили достатньо ефективну ешелоновану систему ППО, яка загалом здатна захистити місто від засобів повітряного нападу й постійно вдосконалюється. Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує», — заявив Павлюк.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Сучасну німецьку систему ППО Україна отримає у жовтні.

Про те, що у Києві з’являться нові системи ППО повідомляв також мер столиці Віталій Кличко.

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