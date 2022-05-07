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У Києві з’являться нові системи ППО

Андрій Котенський

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Міський голова Києва Віталій Кличко натякнув, що незабаром у столиці розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони для захисту містян від повітряних атак російських окупантів. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ, пише Українська правда.

За словами мера Києва на захист столиці залучать сучасні види ППО натівських стандартів.

«На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів.

Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний.

Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря», – повідомив Віталій Кличко.

Міський голова столиці переконаний, що малий і середній бізнес відновлять свою роботу повністю впродовж місяця, якщо буде відносно спокійно з обстрілами й безпековою ситуацію в Київській області.

За його словами, військові контролюють ситуацію на кордонах і в області.

Кличко наголосив, що мотивація та плани військового керівництва Києва не дозволять російським окупантам здійснити повторний наступ успішно.

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