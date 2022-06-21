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Львів’яни обрали нові назви для 14 вулиць

Анастасія Диняк

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У Львові закінчилося онлайн-голосування щодо перейменування першого блоку вулиць. Львів’яни обрали вже для 14 назв. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, до голосування долучилися понад 20 тисяч львів’ян. Назва, обрана людьми, отримає додатковий бал на голосуванні робочої групи, яке відбудеться в четвер, 23 червня. Остаточне рішення прийматимуть депутати на сесії Львівської міськради.

На першому етапі обирали нові назви для 14 вулиць:

  • вулиця Карла Брюлова – вулиця Ірини Калинець (49,2%);
  • вулиця Олександра Герцена – вулиця Левка Лук‘яненка (32,4%);
  • вулиця Михайла Глінки – вулиця Мирослава Скорика (31,3%);
  • вулиця Дагестанська – вулиця Гостомельська (73,4%);
  • вулиця Василя Жуковського – вулиця Василя Кука (34,8%);
  • вулиця Петра Козланюка – вулиця Героїв Маріуполя (64%);
  • вулиця Володимира Короленка – вулиця Романа Іваничука (16%);
  • вулиця Миколи Некрасова – вулиця Юрія Руфа (Юрій Дадак) (42,8%);
  • вулиця Івана Сєчєнова – вулиця Шумлянських (60,9%);
  • вулиця Льва Толстого – вулиця Богдана Ступки (38,5%);
  • вулиця Антона Чехова – вулиця «Чорних запорожців» (36,8%);
  • вулиця Чуваська – вулиця Чорнобаївська (62,5%);
  • вулиця Миколи Скрипника – вулиця Софії Яблонської (43,6%);
  • вулиця Миколи Кибальчича – вулиця Херсонська (62,1%).

Усі результати голосування можна переглянути за посиланням.

Зауважимо, загалом у Львові планують перейменувати 53 вулиці, назви яких пов’язані з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Після перейменування львів’янам н потрібно буде змінювати документи. Ця процедура буде необхідною лише для підприємців та буде безкоштовною.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планували до Дня міста, який відзначають на початку травня. Однак зробити це не встигли.

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