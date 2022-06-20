ЗСУ втратили контроль над населеним пунктом біля Сєвєродонецька

Українські військові більше не контролюють Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, наразі тривають бої багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Українські бійці втратили контроль над Метьолкіним. Для захоплення Луганщини російські окупанти використовують усю можливу зброю.

«Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки», – зауважив Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині триває «тиха» евакуація. У неділю, 19 червня, з-під обстрілів евакуювали ще 19 людей.

14 червня рятувальникам вдалося евакуювати 21 мирного мешканця з тимчасово окупованої території Луганщини. Серед них – чотири дитини та дві особи з інвалідністю.

За словами Гайдая, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.