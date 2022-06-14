З Луганщини вдалося евакуювати місцевих мешканців

Рятувальникам вдалося евакуювати 21 мирного мешканця з тимчасово окупованої території Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, у вівторок, 14 червня, на підконтрольну Україні територію вивезли 21 людину, серед них – чотири дитини та дві особи з інвалідністю.

«Із кожним днем рятувати життя стає все небезпечніше. Кожного разу намагаємося зібрати якомога більше людей в евакуаційний транспорт, бо коли відбудеться наступна спроба – не знає ніхто», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в регіон вдалося доставити чотири тонни гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Луганщини розповів, що на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.