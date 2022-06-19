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З Луганщини вдалося евакуювати ще 19 цивільних

Анастасія Диняк

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З тимчасово окупованого Лисичанська на Луганщині вивезли ще 19 місцевих мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, за словами Гайдая, евакуація місцевих мешканців можлива лише в «тихій» формі. У неділю, 19 червня, з-під обстрілів евакуювали ще 19 людей.

«Поліцейські разом з ДСНСниками щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи евакуацію. Щойно маємо з десяток охочих виїхати – одразу в дорогу до безпеки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня рятувальникам вдалося евакуювати 21 мирного мешканця з тимчасово окупованої території Луганщини. Серед них – чотири дитини та дві особи з інвалідністю.

За словами Гайда, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.

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