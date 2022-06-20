путін збирається в гості до лукашенка

Президент рф владімір путін та самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко вкотре зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який пройде 30 червня – 1 липня. Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистські Риа Новости.

Про зустріч путіна із лукашенком заявив прем’єр росії Михайло Мішустін під час зустрічі 20 червня у Мінську з білоруським колегою Романом Головченком.

«Переконаний, що майбутній Форум регіонів за участю президентів росії та Білорусі дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональному співробітництву», – сказав Мішустін.

Зауважимо, що IX Форум регіонів Білорусі та росії відбудеться у Гродно (Білорусь) 30 червня – 1 липня.

Востаннє путін та лукашенко зустрічалися 23 травня у Сочі.

Як повідомляв Львівський портал, останнім часом олександр лукашенко заявляє, що Захід намагається втягнути Білорусь у війну в Україні. Він уже навіть припускав, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

Крім того, лукашенко встиг зробити ще низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та «Іскандерів» і навіть про створення «народного ополчення».

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