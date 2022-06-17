Лукашенко знову заявляє, що Захід намагається втягнути Білорусь у війну з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що Захід намагається втягнути його країну у війну в Україні. Як пише Європейська правда, про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

Лукашенко стверджує, що Білорусь не збирається воювати в Україні, але Захід її втягує у війну.

«Ніколи путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. – ред..) нас штовхають у цей конфлікт, щоб розібратися і з росією, і з Білоруссю та збудувати фронт – лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як називають його. У 2020 році не вдалося. Продовжують це робити іншими методами», – зазначив білоруський диктатор.

Він наголосив, що Білорусі треба не втягуватися «в цей конфлікт» і не створити «війнушку».

«Нам треба захистити цей шматок землі (Білорусь. – ред). Поки, дякувати Богу, вдається. Для мене головне, щоб не влізти туди по вуха, в цей український конфлікт, а зробити так, щоб він швидше закінчився», – сказав він.

Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру воювати в Україні.

«Вчора мені ставили це питання, вже негласно: ви зайдете в Україну – ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була) ми миттєво відповімо, тому ви нас не чіпайте, ми до вас не збираємося йти», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань «з переходу з мирного на воєнний час».

Як повідомляв Львівський портал, напередодні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вже припускав, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

Крім того, Александр Лукашенко встиг зробити ще низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та «Іскандерів» і навіть про створення «народного ополчення».

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