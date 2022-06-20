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ЄС вважає блокаду росією українського зерна воєнним злочином

Ольга Денисяка

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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що блокада росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином. Про це він заявив 20 червня перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.

«Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це тривало значно довше. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність», – сказав Боррель.

Він висловив сподівання, що «ніхто не буде в змозі» опиратись тиску міжнародної спільноти і ООН врешті-решт досягне угоди про вивезення українського зерна.

«Наслідки війни стають дедалі небезпечнішими не лише для України, а й для всього світу», – констатувати Боррель.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон готовий до переговорів з російським лідером владіміром путіним щодо вивезення зерна з Одеси, але вважає таку угоду малоймовірною.

Як повідомляв Львівський портал, блокуючи порти, росія не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня.

Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

На тимчасово окупованих територіях України російські війська крадуть зерно, а потім везуть його за кордон. Станом на початок червня вони вивезли близько 600 тисяч тонн збіжжя.

Вже зараз відомо про поставку краденого українського зерна у Сирію, на чому кремль заробив близько 40 млн доларів. Нещодавно посол України заявив, що поцуплене зерно росія вивозить також у Туреччину.

Також окупанти спеціально обстрілюють українські поля з пшеницею запальними снарядами, аби провокувати пожежі і таким чином знищувати цьогорічний врожай. В Офісі президента таку тактику росіян назвали спробою відтворити Голодомор.

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