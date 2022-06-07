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Родичам загиблих моряків «москви» погрожують за витік інформації

Андрій Котенський

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З родинами загиблих військових на російському крейсері «москва» працює спеціальна група, основна мета якої — унеможливити витік інформації. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

російська влада зібрала спеціальну групу психологів, медиків та юристів для роботи з близькими загиблих та знакових безвісті моряків зі затонулого крейсера «москва». Так, кремль намагається уникнути поширення інформації про окупантів-строковиків.

Людей переконують ні з ким не спілкуватися на цю тему. У разі відмови в хід йдуть погрози про невиплату компенсацій та кримінальну відповідальність.

«В Севастополі, під час зустрічі командувача чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла», — додають в управлінні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

Тим часом росія не визнала, що «Москву» обстріляли українські військові, а стверджувала, що на судні здетонували боєприпаси. міноборони рф також стверджувало, що корабель є досі на плаву і його відбуксовують до порту.

У Пентагоні зі свого боку припускали, що крейсер «Москва» все ще не під водою. Там припускали, що пошкоджений корабель можуть доставити до Севастополя на ремонт.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.

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