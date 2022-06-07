Родичам загиблих моряків «москви» погрожують за витік інформації

З родинами загиблих військових на російському крейсері «москва» працює спеціальна група, основна мета якої — унеможливити витік інформації. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

російська влада зібрала спеціальну групу психологів, медиків та юристів для роботи з близькими загиблих та знакових безвісті моряків зі затонулого крейсера «москва». Так, кремль намагається уникнути поширення інформації про окупантів-строковиків.

Людей переконують ні з ким не спілкуватися на цю тему. У разі відмови в хід йдуть погрози про невиплату компенсацій та кримінальну відповідальність.

«В Севастополі, під час зустрічі командувача чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла», — додають в управлінні.