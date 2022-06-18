У Києві попрощалися із Романом Ратушним

У суботу, 18 червня, у Києві відбулась церемонія прощання з Романом Ратушним, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Провести в останню путь Героя України прийшло тисячі Киян.

О 10.00 відбулась заупокійна служба у Михайлівському соборі.

Після цього усі охочі могли віддати шану Роману Ратушному на Майдані Незалежності, де його домовину тимчасово встановили під стелою Майдану.

О 14.00 розпочався чин похорону. Поховали героя на Байковому кладовищі.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що мрія Романа про заборону забудови Протасового яру здійсниться.

«Переконаний, ім’я Романа буде увіковічнене в назві вулиці в Києві. А також житиме його справа захисту зелених зон Києва. Зокрема, Протасого яру. Мрія Романа здійсниться – Протасів яр залишиться зеленою зоною його рідного і улюбленого міста», – повідомив Віталій Кличко.

Довідково: Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року в Києві в сім’ї Тараса Ратушного (активіст руху «Збережи старий Київ») та письменниці Світлани Поваляєвої.

Юнак брав участь у Євромайдані, з іншими студентами постраждав від атаки Беркуту в ніч на 30 листопада.

2018 року очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», що націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва на місці якої ТОВ «Дайтона Груп» планував забудову. Конфлікт між місцевими мешканцями та забудовником загострився на початку травня 2019 року, коли забудовник звів паркан і оголосив місцевій громаді про плани будувати на схилі три 40-поверхівки. Завдяки кампанії Романа Ратушного Державна архітектурно-будівельна інспекція видала припис, що заборонив підприємству продовжувати будівництво у зеленій зоні, а 27 червня 2020 року Київська міська рада повернула земельній ділянці площею 3,15 га у Протасовому Яру статус зелених насаджень.

У жовтні 2019 року Роман Ратушний заявив про погрози йому фізичною розправою і опублікував записи відповідних діалогів із заступником голови Офісу президента Андрія Смирнова, а згодом також Геннадія Корбана. З цього приводу Роман Ратушний звертався до президента України Володимира Зеленського, а також тодішнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, проте кримінальне провадження не було відкрите. Погрози активісту так і не розслідували.

Під час місцевих виборів 2020 року балотувався до Київської міської ради IX скликання.

Роман був учасником акцій на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка. Після чергової акції до дня народження Сергія 20 березня 2021 Ратушного було відправлено під цілодобовий домашній арешт за рішенням Печерського районного суду від 29 березня. Його підозрювали у хуліганстві, а доказом прокуратури став знімок, на якому Ратушного, нібито, упізнали свідки. Фото являє собою чорний фон і білі крапки на ньому. У соціальних мережах справу охрестили «Справою Казимира Малевича» з відсилкою до найвідомішої картини художника «Чорний квадрат».

Як відомо, Роман Ратушний загинув 9 червня в бою, під Ізюмом.

Фото Ян Доброносов

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