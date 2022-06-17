ОСТАННІ НОВИНИ

Ніно Катамадзе провідала у Львові дітей-переселенців

Наталя Дуляба

|

Грузинська джазова виконавиця Ніно Катамадзе, яка вже декілька днів перебуває у Львові, провідала дітей-переселенців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Співачка не попереджала про свій візит, а влаштувала сюрприз як для малечі, так і для керівництва школи-інтернату, де й оселились діти-переселенці. Ніно Катамадзе спілкувалась із малечею, вислухала їхні історії, фотографувалась та пообіцяла повернутись із концертом та майстер-класом.

Наразі у закладі перебувають 48 дітей із Луганської, Донецької, Харківської, Одеської, Запорізької, Черкаської, Сумської та Львівської областей. Усім їм від 3 до 18 років. Нещодавно їх також відвідував соліст гурту «СКАЙ», а наприкінці квітня – Анджеліна Джолі.

«Дуже приємно, коли до наших дітей приїжджають зіркові гості. Вони забавляють дітей, грають в ігри, розмовляють. У кожної дитини свій характер і свій пережитий досвід. І саме такі зустрічі дають можливість дітям розчинити тугу за рідною домівкою, забути про психологічні травми», – зауважує керівництво школи-інтернату.

Зазначимо, що ввечері 17 червня Ніно Катамадзе дає концерт у Львівській філармонії, аби підтримати ЗСУ. Кошти, отримані від продажу квитків, підуть на допомогу українській армії. Білети вже повністю розкуплені.

Також грузинська співачка стала амбасадором реабілітаційного центру «Незламні», який збираються будувати у Львові. На нього триває збір коштів. Наразі вдалося зібрати перші 2 млн євро.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів