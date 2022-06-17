Ніно Катамадзе провідала у Львові дітей-переселенців

Грузинська джазова виконавиця Ніно Катамадзе, яка вже декілька днів перебуває у Львові, провідала дітей-переселенців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Співачка не попереджала про свій візит, а влаштувала сюрприз як для малечі, так і для керівництва школи-інтернату, де й оселились діти-переселенці. Ніно Катамадзе спілкувалась із малечею, вислухала їхні історії, фотографувалась та пообіцяла повернутись із концертом та майстер-класом.

Наразі у закладі перебувають 48 дітей із Луганської, Донецької, Харківської, Одеської, Запорізької, Черкаської, Сумської та Львівської областей. Усім їм від 3 до 18 років. Нещодавно їх також відвідував соліст гурту «СКАЙ», а наприкінці квітня – Анджеліна Джолі.

«Дуже приємно, коли до наших дітей приїжджають зіркові гості. Вони забавляють дітей, грають в ігри, розмовляють. У кожної дитини свій характер і свій пережитий досвід. І саме такі зустрічі дають можливість дітям розчинити тугу за рідною домівкою, забути про психологічні травми», – зауважує керівництво школи-інтернату.

Зазначимо, що ввечері 17 червня Ніно Катамадзе дає концерт у Львівській філармонії, аби підтримати ЗСУ. Кошти, отримані від продажу квитків, підуть на допомогу українській армії. Білети вже повністю розкуплені.

Також грузинська співачка стала амбасадором реабілітаційного центру «Незламні», який збираються будувати у Львові. На нього триває збір коштів. Наразі вдалося зібрати перші 2 млн євро.

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Фото: ЛОВА