Анджеліна Джолі до Львова приїхала з гуманітарною місією

Всесвітньо відома голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завітала до Львова з гуманітарною місією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Анджеліна Джолі відвідала лікарню, де лежать діти, що постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську. За словами Козицького, її дуже розчулили їхні історії, а одна дівчинка навіть приватно розповіла зірці про свою мрію.

Також Джолі завітала в одну зі шкіл-інтернаті та на залізничний вокзал, де вона поспілкувалась із волонтерами, психологами й лікарями, подякувала за їхню працю.

«Анджеліна Джолі казала, що вона як мама добре розуміє усю складність тих викликів, які постають, особливо, коли йдеться про допомогу дітям. Говорила з людьми, яким вдалося виїхати зі зон активних бойових дій. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії росії втратили все», – написав Максим Козицький.

Голова ЛОВА додав, що візит Анджеліни Джолі до Львова виявився несподіванкою для місцевої влади.

Нагадаємо, про візит Анджеліни Джолі спершу стало відомо зі соцмереж. Журналістка Майя Підгорецька зняла на відео, як актриса зайшла в одну з кав’ярень на Сихові.

Додамо, що Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців із 2001 року. Із початку повномасштабного вторгнення росії вона підтримувала Україну й закликала світ допомагати біженцям.

Місяць тому Джолі була в Римі, де навідала українських дітей у місцевій лікарні.

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Фото, відео: Максим Козицький, Укрзалізниця, Охматдит