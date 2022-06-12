Білорусь проводить масові військові навчання біля кордону з Україною 

Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується «перехід із мирного на воєнний час». Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

З 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: «перехід із мирного на воєнний час». Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

«В рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам», – йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомляють, що в період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: «перехід із мирного на воєнний час».

Також з 28 червня по 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко 10 червня припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

Крім того, александр лукашенко встиг зробити ще низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та «Іскандерів» і навіть про створення «народного ополчення».

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