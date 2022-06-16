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Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали негайне надання Україні статусу кандидата в ЄС

Ольга Денисяка

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Під час візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії виступили за «негайний» статус кандидата на членство в ЄС для України. Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

Зазначається, що після зустрічі з Володимиром Зеленським у президентському палаці України 16 червня глави держав Німеччини, Італії, Румунії та Франції заявили про «негайний» статус кандидата на членство України в ЄС

«Ми всі четверо підтримуємо статус негайного кандидата на членство. Цей статус буде супроводжуватися дорожньою картою, а також передбачатиме врахування ситуації на Балканах», – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, заплановано, що 17 червня Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Саме цей висновок стане основою для ухвалення політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

Надання кандидатського статусу Україні вже підтримав Європарламент.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

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