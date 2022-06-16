Суд заборонив «Партію Шарія»

16 червня восьмий апеляційний суд Львова заборонив «Партію Шарія». Про це повідомляє рух Чесно.

Це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити Партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Крім цього, сьогодні суд також заборонив партію «Ліва опозиція», що з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ. Водночас розгляд заборони партії «Опозиційна платформа – За життя який теж відбувався сьогодні, суд переніс на 20 червня.

Таким чином, «Партія Шарія» – це вже 9 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 4 травня 2022 року правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, а вже 5 травня місцевий суд відпустив проросійського блогера під підписку про невиїзд. Генпрокурорка Ірина Венедіктова припускає, що екстрадиційний арешт і видача Шарія Україні може затягнутися на рік.

Зазначимо, що Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити в Україні будь-яку діяльність партій, які мають зв’язки з росією. Серед них була і «Партія Шарія».

Довідково:

«Партія Шарія» – це іменний політичний проєкт блогера Анатолія Шарія.

У 2012 році він втік з України від кримінального переслідування, а у 2014-му почав вести блог на YouTube. Канал закрили у березні 2022 року після початку повномасштабної війни.

Шарій відзначився активним «розвінчуванням фейків» українських ЗМІ, хоча його самого неодноразово ловили на брехні й маніпуляціях. Відтоді він критикує українських політично-громадських діячів.

На президентських виборах 2019-го Шарій підтримував кандидата від ахметовського крила «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула. У ІІ турі Шарій підтримав Володимира Зеленського й закликав українців голосувати за нього, що не завадило потім пропагандисту критикувати нинішнього президента.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.