Польща збудує тимчасові сховища для українського зерна

У Польщі збираються обладнати тимчасові сховища для українського зерна. На це піде близько трьох-чотирьох місяців. Про це пише Укрінформ із посиланням на віцепрем’єра, міністра сільського господарства країни Генрика Ковальчика.

Польський міністр припустив, що найкращою локацією для тимчасових зерносховищ є місце, де закінчуються широкі залізничні колії з України. Таким чином буде легше перевантажувати зерно і водночас збільшити можливості завантаження.

Генрик Ковальчик зауважив, на створення тимчасових сховищ для українського зерна потрібно від трьох до чотирьох місяців. Втім тих потужностей, які наразі може розгорнути Польща, все одно є недостатньо.

«При нинішніх можливостях максимальна кількість зерна, яку можна перевантажити в Польщі, становить близько 1,5 млн тонн, тоді як потреби України становлять близько 5 млн тонн на місяць», – сказав Ковальчик.

Зазначимо, Джо Байден заявив, що США разом із союзниками й партнерами працюють над реалізацією альтернативної схеми вивезення експортного зерна з України залізницею. Вона передбачає побудову тимчасових зерносховищ біля українських кордонів.

Міністерство аграрної політики та продовольства України і міністерство сільського господарства США підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства.

Як повідомляв Львівський портал, блокуючи порти, росія не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня.

Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

На тимчасово окупованих територіях України російські війська крадуть зерно, а потім везуть його за кордон. Станом на початок червня вони вивезли близько 600 тисяч тонн збіжжя.

Вже зараз відомо про поставку краденого українського зерна у Сирію, на чому кремль заробив близько 40 млн доларів. Нещодавно посол України заявив, що поцуплене зерно росія вивозить також у Туреччину.

Також окупанти спеціально обстрілюють українські поля з пшеницею запальними снарядами, аби провокувати пожежі і таким чином знищувати цьогорічний врожай. В Офісі президента таку тактику росіян назвали спробою відтворити Голодомор.

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