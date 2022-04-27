Після зустрічі 40 міністрів оборони Україна суттєво посилюється, – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що має для росії погані новини після зустрічі міністрів оборони 40 країн світу, оскільки становище України суттєво посилюється. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї України суттєво посилюється», – відзначив Подоляк.

Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» 🇺🇦. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї — 🇺🇦 суттєво посилюється.









WordPress Slideshow — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2022

Нагадаємо, 26 квітня США скликали військову конференцію, щоб допомогти Україні в її військовому протистоянні з росією. Участь у ній взяли міністри оборони 40 країн світу. Місцем зустрічі стала найбільша військова закордонна база США в світі, розташована у німецькому місті Рамштайн. Участь у заході взяв і міністр оборони України Олексій Резніков.

Незабаром після цієї зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перехід ЗСУ на зброю НАТО. За його словами, це є «абсолютно нова фаза, про яку навіть ніхто не мріяв».

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Фото: Генштаб ЗСУ