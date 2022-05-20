Група країн формату «Рамштайн» проведе нову зустріч щодо оборони України

Група з понад 40 країн світу у понеділок, 23 травня, знову збереться, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України. Про це на брифінгу 20 травня повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише Європейська правда.

Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.

«Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону», – розповів Кірбі.

У цій зустрічі візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом.

«Вони (країни, – ред.) зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому», – відзначив речник Міноборони США.

Як повідомляв Львівський портал, США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, що зустрілися 26 квітня у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» та надають допомогу Україні.

Незабаром після цієї зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перехід ЗСУ на зброю НАТО. А в Офісі президента зауважили, що після зустрічі на базі «Рамштайн» становище України суттєво посилюється.

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