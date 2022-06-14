Поблизу Жовкви втопився 18-річний юнак

На водоймі у селищі Блищиводи, що неподалік Жовкви, потонув 18-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Юнак втопився під час відпочинку на місцевій водоймі. Як відомо, що цьому селищі знаходиться відпочинкова база «Сонячні озера».

Водночас в обласній військовій адміністрації наголошують: купальний сезон на Львівщині офіційно ще не розпочався, адже досі представники місцевої влади та рятувальники перевіряють водойми та пляжі.

Наразі в області попередньо визначили 23 водойми, де можна буде купатися. Однак лише по завершенню всіх перевірок можна буде говорити, скільки об’єктів є справді безпечними для відпочивальників. Завершити такі перевірки мають 15 червня.

Мешканців Львівської області закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді! Як правильно надати першу допомогу при утопленні читайте за цим посиланням.

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