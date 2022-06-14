ОСТАННІ НОВИНИ

Поблизу Жовкви втопився 18-річний юнак

Наталя Дуляба

|

На водоймі у селищі Блищиводи, що неподалік Жовкви, потонув 18-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Юнак втопився під час відпочинку на місцевій водоймі. Як відомо, що цьому селищі знаходиться відпочинкова база «Сонячні озера».

Водночас в обласній військовій адміністрації наголошують: купальний сезон на Львівщині офіційно ще не розпочався, адже досі представники місцевої влади та рятувальники перевіряють водойми та пляжі.

Наразі в області попередньо визначили 23 водойми, де можна буде купатися. Однак лише по завершенню всіх перевірок можна буде говорити, скільки об’єктів є справді безпечними для відпочивальників. Завершити такі перевірки мають 15 червня.

Мешканців Львівської області закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді! Як правильно надати першу допомогу при утопленні читайте за цим посиланням.

Натисніть на зображення для збільшення

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів