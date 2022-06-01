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Де на Львівщині можна купатись влітку. Перелік озер

Ольга Денисяка

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На Львівщині визначили 23 водойми для безпечного пляжного відпочинку. Про це йдеться у відповідному розпорядженні голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького від 31 травня.

Зокрема, 11 таких водойм є у Львівському районі, 9 – у Стрийському та по одному в Золочівському, Дрогобицькому та Яворівському районах. Тепер до 15 червня спеціально створені комісії перевірять ці озера на дотримання всіх правил безпеки.

Львівський район:

  • смт Брюховичі – ставок готельного комплексу «Колиба». Контакти: 0503171090
  • смт Брюховичі – Став № 1 Адреса: вул. Курортна, 20а
  • село Воля Гамулецька – База «Альбатрос»
  • село Майдан – База відпочинку «Чарівні озера» Контакти: 099-039-89-67
  • місто Пустомити – відпочинкова база «Озерний край». Адреса: вулиця Ставкова, 60 Телефон: 067-447-65-65
  • село Старе Село – відпочинковий компоекс «Бухта Вікінгів». Контакти: 067-512-55-55
  • село Давидів – відпочинковий комплекс «Львівська Швейцарія». Адреса: в. Озерна, 1б. Телефон: 067-249-03-67
  • місто Перемишляни – озеро МКП «Комунальник»
  • село Стрілки – готельно-відпочинковий комплекс «Узлісся». Телефон: (03263- 4-16-58)
  • село Коросно – озеро комплексу «Гостинний Двір». Телефон: 067 314 30 06
  • село Підберізці – відпочинковий комплекс «Пальміра Резорт». Адреса: вулиця Галицька, 17

Стрийський район:

  • місто Моршин – міське озеро комунального підприємства «Зелене місто». Адреса: вул, Паркова площа, 1. Телефон: 050-150-40-94
  • Озеро «Задорожнє» (Гонятічівська сільська рада): «ГОВІ» «Західна пальміра»  «Лемберг-лейк», «Скай-лайк фішен», «Чорна перлина», «Байкал-Резорт», «Принцип доміно»
  • місто Миколаїв – озеро «Барбара»

Дрогобицький район  

  • село Модричі – озеро зони відпочинку «Козацький хутір». Адреса: вул. Дрогобицька, 75. Телефон: 0673808099

Золочівський район   

  • міський став в парку «Здоров’я»

 Яворівський район 

  • село Верещиця – озеро в Яворівському Національному природному парку. Адреса: смт Івано-Франково, вул. Зелена, 23. Телефони: 3-31-35/34; 067-5927631

Додамо, що минулого літа Львівський портал розповідав про ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатись. Про локації та ціни для відпочинку читайте тут.

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