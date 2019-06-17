Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?

Лише протягом минулої доби, 16 червня, у водоймах області потонули три людини. Для того, аби не стати жертвою нещасного випадку, потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Про це повідомляє Львівський портал.

Як наголошують у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, вміння плавати не завжди є запорукою безпечного відпочинку на воді. Навіть тому, хто добре плаває, варто постійно бути обережним та дисциплінованим. Особливу увагу на правила безпеки слід звернути дітям.

Правила безпечної поведінки на воді та біля води:

діти повинні купатися лише під наглядом дорослих;

діти повинні купатися лише під наглядом дорослих; вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;

не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;

не можна запливати за обмежувальні знаки;

не купайтеся у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія;

якщо течія вас підхопила, в жодному випадку не панікуйте, починайте пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;

не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;

не варто купатися довго, краще купатися кілька разів по 20-30 хв;

не подавайте без потреби сигналів про допомогу;

не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;

не купайтеся наодинці;

не підпливайте до коловоротів, суден i катерів;

не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.

За даними ДСНС, із початку 2019 року у водоймах на Львівщині потонули вже понад 20 людей, серед них – четверо дітей. Аби уникнути летальних випадків, обов’язково слід дотримуватися вищеперелічених правил безпеки.

Втім якщо хтось із ваших близьких постраждав під час відпочинку на воді, нагадуємо про першу допомогу при утопленні:

швидко витягніть постраждалого з води; викличте через перехожих «швидку допомогу», а самі до прибуття лікарів надайте першу допомогу; під час надання допомоги травмованому (голова, шия, спина, кінцівки) потрібно забезпечити повний спокій; очистіть порожнину рота і гортань утопленого від слизу, мулу, піску; переверніть постраждалого на живіт, перегніть через своє коліно, щоб голова звисла вниз і декілька разів натисніть на спину. Дитину можна підняти за ноги; до прибуття медиків проведіть штучне дихання; після появи у постраждалого самостійного дихання дайте йому будь-який теплий напій і доправте у лікарню.

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Фото: ДСНС Закарпаття