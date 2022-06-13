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У Львові двоє людей отруїлися чадним газом

Наталя Дуляба

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У квартирі на вул. Личаківській, 84 двоє людей отруїлися чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Випадок стався вдосвіта 12 червня. В одній із квартир триповерхового житлового будинку на вул. Личаківській, 84 чадним газом отруїлися чоловік і жінка віком 30 і 25 років. Їх обох госпіталізували в лікарню.

Зазначимо, що за шість місяців цього року жертвами чадного газу у Львові стали вже 75 людей, серед них – 31 дитина. Троє осіб загинули.

У мерії кажуть, що причиною всіх цих отруєнь є недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Так, протягом 2020 року постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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