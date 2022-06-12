Нацгвардієць пострілом з «Ігли» збив ворожий безпілотник 

У Сєвєродонецьку боєць Національної гвардії влучним пострілом знищив російський безпілотник «Орлан-10». Про це йдеться у Facebook Нацгвардії.

Нацгвардієць збив російський безпілотник «Орлан-10» з першого пострілу з переносного зенітно-ракетного комплеку «Ігла».

«Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі. Переможемо ворога! Все буде Україна!», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабної війни російська федерація вже втратила в Україні 528 безпілотників.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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