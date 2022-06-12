ОСТАННІ НОВИНИ

Нацгвардієць пострілом з «Ігли» збив ворожий безпілотник 

Ольга Денисяка

|

У Сєвєродонецьку боєць Національної гвардії влучним пострілом знищив російський безпілотник «Орлан-10». Про це йдеться у Facebook Нацгвардії. 

Нацгвардієць збив російський безпілотник «Орлан-10» з першого пострілу з переносного зенітно-ракетного комплеку «Ігла».

«Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі. Переможемо ворога! Все буде Україна!», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабної війни російська федерація вже втратила в Україні 528 безпілотників.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів