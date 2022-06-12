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рф втратила в Україні 1430 танків та 715 артсистем

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабної війни російська федерація вже втратила в Україні понад 32 тисячі військових, 1430 танків, 528 безпілотників та 715 артилерійських систем. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 12 червня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу ‒ близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1430 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
  • артилерійських систем – 715 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 226 (+4) од,
  • засоби ‒ 97 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 582 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 125 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2455 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 54 (+0).

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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