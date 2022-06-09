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У Львові голова ГО забезпечував виїзд військовозобов’язаних за кордон

Анастасія Диняк

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Голова однієї з громадських організацій Львова підробляв документи для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, мешканець Львова підробляв для чоловіків призивного віку документи необхідні для виїзду з України. Зокрема, він оформляв посвідчення волонтера громадської організації, яке згодом додавали до бази даних «Шлях». За свої послуги голова ГО отримував 700 доларів.

Правоохоронці затримали львів’янина, коли він отримував 500 доларів від «замовника». Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України. Йому загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 47-річного мешканця Закарпаття та двох його спільників зі Львова, які за гроші допомагали чоловікам призивного віку виїхати за кордон.  Затримані підробляли довідку медико-соціальної експертної комісії про інвалідність військовозобов’язаним та допомагали виїхати з України.

Окрім того, в Києві керівник видавництва влаштував бізнес на виготовленні й продажі підроблених документів: посвідчення журналістів, прескарти, спеціальні перепустки та інші документи, які підтверджують статус журналіста особам, що не мають жодного стосунку до журналістської діяльності

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