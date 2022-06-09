У Львові голова ГО забезпечував виїзд військовозобов’язаних за кордон

Голова однієї з громадських організацій Львова підробляв документи для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, мешканець Львова підробляв для чоловіків призивного віку документи необхідні для виїзду з України. Зокрема, він оформляв посвідчення волонтера громадської організації, яке згодом додавали до бази даних «Шлях». За свої послуги голова ГО отримував 700 доларів.

Правоохоронці затримали львів’янина, коли він отримував 500 доларів від «замовника». Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України. Йому загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.