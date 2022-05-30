В Києві бізнесмен масово продавав фейкові посвідчення журналіста

У Києві викрили керівника видавництва, який масово виготовляв і продавав фейкові журналістські посвідчення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

За даними слідства, керівник столичного видавництва влаштував бізнес на виготовленні й продажі підроблених документів: посвідчення журналістів, прескарти, спеціальні перепустки та інші документи, які підтверджують статус журналіста особам, що не мають жодного стосунку до журналістської діяльності, а також довідки для оформлення їм дозволу на травматичну зброю.

За бажанням клієнта він виготовляв і прескарти, які нібито акредитовані Міністерством оборони України.

Свої послуги зловмисник рекламував на власному вебсайті. Вартість фейкового посвідчення становила від 3000 до 5000 грн залежно від терміну його дії. За попередніми даними, його послугами скористалися вже близько 800 людей.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили понад 400 готових до збуту підроблених журналістських посвідчень, посвідчень громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки. Також вилучено комп’ютерну техніку з базами даних замовників, мобільні телефони та «чорнові» записи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.358 ККУ (підробка документів, збут чи їхнє використання). За скоєне фігуранту справи загрожує до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на такий же термін.

Наразі триває досудове розслідування.

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