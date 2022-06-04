На Закарпатті викрили схему незаконної переправи через кордон

На Закарпатті затримали злочинну групу, яка за гроші допомагала чоловікам призивного віку виїхати за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі з питань інформаційної політики Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Так, правоохоронці затримали 47-річного мешканця Закарпаття та двох його спільників зі Львова. Затримані підробляли довідку медико-соціальної експертної комісії про інвалідність військовозобов’язаним та допомагали виїхати з України. За свої послуги чоловіки отримували 7,5 тисяч доларів.

Організатора злочинної схеми затримали під час передачі оплати матір’ю одного з клієнтів. Жінка передала йому понад 7 тисяч доларів та 5 тисяч гривень.

Усім трьом затриманим повідомили про підозру за ч.3 ст.332 КК України. Чоловікам загрожує до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.