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Львів’яни беруть активну участь у дерусифікації вулиць міста. Як долучитися

Андрій Котенський

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За першу добу в онлайн-опитування про перейменування 14 вулиць Львова взяли участь понад 10 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Голосування за пропозиції щодо перейменування 14 вулиць Львова на сайті Львівської міської ради стартувало у середу, 8 червня. Станом на ранок 9 червня Міський центр IT отримав 10028 відповідей в онлайн-опитуванні. Фахівці кажуть, що це високі показники серед інших міських опитувань, які свідчать про велику зацікавленість населення до цього питання.

Голосування за перший блок вулиць проводиться за посиланням: docs.viewform

Зараз мешканці можуть обрати один із запропонованих варіантів до вулиць: Карла Брюллова, Олександра Герцена, Михайла Глінки, Дагестанської, Василя Жуковського, Петра Козланюка, Володимира Короленка, Миколи Некрасова, Івана Сєченова, Льва Толстого, Антона Чехова, Чуваської, Миколи Скрипника, Миколи Кибальчича.

Триватиме опитування до 15 червня. Після цього робоча група запропонує наступний список вулиць, що планують перейменувати.

Пропозиція, що набере найбільше голосів на веб-порталі міської ради, отримає один голос, що враховуватиметься робочою групою при затвердженні нової назви вулиці. Фінальне рішення щодо перейменування вулиць мають затвердити депутати на сесії Львівської міськради.

Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Додамо, що після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планували до Дня міста, який відзначають на початку травня. Однак зробити це не встигли.

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