На Самбірщині підліток потрапив до реанімації через укус змії

У Самбірському районі Львівщини 12-річний хлопець опився у реанімації через укус змії. Про це йдеться у Facebook ДСНС Львівщини.

Випадок стався у понеділок, 6 червня. 12-річного жителя села Ралівка Самбірського району змія вкусила за ногу. Хлопця госпіталізували реанімаційне відділення Самбірської центральної місцевої лікарні. Стан потерпілої – середньої важкості.

Зазначимо, Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Минулого року в області плазуни покусали 34 людей.

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

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Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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