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В Маріуполі шахраї пропонують евакуацію за гроші

Анастасія Диняк

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В тимчасово окупованому Маріуполі у соціальних мережах почали поширювати пропозиції за гроші допомогти евакуюватися з міста, одна подібних послуг ніхто не надає. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, у Telegram-каналах почали поширювати неправдиву інформацію про організацію евакуації з Маріуполя. Шахраї запевняють, що організовують евакуацію ООН та Червоний Хрест, але за це потрібно заплатити. Після отримання коштів зловмисники зникають.

«Ніякої евакуації з Маріуполя на зараз не планується. Ніяких повідомлень про це не було. Не вірте шахраям. Перевіряйте інформацію виключно на офіційних джерелах», – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах з Маріуполі до Запоріжжя проходить ротація. Представників так званої «міліції ДНР» заміняють росгвардійці та кадирівці. Евакуація з міста практично неможлива.

Окрім того, російські військові вивозять людей з тимчасово окупованого Маріуполя до фільтраційного пункту у селі Безимене Новоазовського району, а звідти – на територію Росії.

У місті гуманітарна катастрофа, місцеві мешканці по шість годин стоять в черзі за гуманітарною допомогою, однак так і не отримують її.

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