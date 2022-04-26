росія обіцяє контрактникам можливість мародерити в Україні

Щоб поповнити втрати серед особового складу, військове керівництво рф заохочує контрактників високими зарплатами та можливістю мародерити в Україні. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.

Якщо в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків, то в центральних регіонах країни-окупанта до служби за контрактом запрошують обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного грабунку та мародерства.

Так, за даними воєнної розвідки України, лише в Центральному військовому окрузі росії протягом січня-квітня 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби. Повний перелік цих контрактників доступний за цим посиланням.

«Варто зазначити, що більшість росіян попри величезну вірогідність загибелі в Україні спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних», – каже українська розвідка.

Нагадаємо, напередодні СБУ опублікувала розмову російського солдата зі своєю матір’ю, у якій він вихваляється, що навчився «грамотно мародерити» в Україні. Хоча відомо, що по-справжньому цінні речі, награбовані в українських домах, в окупантів відбирає їхня ж ФСБ.

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