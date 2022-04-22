ФСБ почала відбирати у військових-мародерів награбоване в Україні

Цінності, накрадені в Україні, у російських вояк-мародерів почала відбирати ФСБ росії. За це солдат обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності. Про це свідчить розмова російського окупанта, яку перехопила й оприлюднила Служба безпеки України.

У перехопленій телефонній розмові російський солдат вихваляється, скільки смартфонів Apple встиг накрасти в Україні, скільки б міг на них заробити. Проте скаржиться, вочевидь, своїй дружині, що нічого з цього додому вже не привезе.

«Я уже ничего не вывезу. 63 iPhone было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!», – каже окупант своїй дружині.

«И куда вы дели это всё?», – зі здивуванням перепитує вона.

«Фебсы забрали! ФСБшники», – розчаровано відповідає вояка.

«Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівництва… Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби», – саркастично додають в СБУ і нагадують росіянам: все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.

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