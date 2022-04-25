росіяни вихваляються, що навчилися «грамотно мародерити» в Україні

російські окупанти, які воюють в Україні, вихваляються своїм родичам, що вже навчилися «грамотно мародерити». Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила й опублікувала у Facebook СБУ.

На записі син-мародер хизується перед матір’ю, як вдало разом з іншими військовими злочинцями пограбував українське село.

«Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал», – радіє загарбник.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно їй відповідає: «Та не отберут. Мы знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем».

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