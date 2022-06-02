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У пункті пропуску «Рава-Руська» відновили будівництво пішого переходу

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Рава-Руська», що розташований на кордоні з Польщею, відновили будівництво пішого переходу. Завершити будівництво планують до кінця року. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Як зазначив голова ОВА, цей перехід відповідатиме стандартам інклюзії, зокрема, матиме пандус та додаткові туалети. Проєкт фінансується за польські кредитні кошти в межах міжурядової угоди між Україною та Польщею. Вартість – близько 1,5 мільйона євро. Завершити будівництво планують упродовж 7-8 місяців.

Також Максим Козицький розпові про будівництво пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце, що має запрацювати до 2024 року. Це будівництво повністю фінансує Польща.

«Зараз польська компанія-підрядник виконує там роботи. Пункт передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників, як це є на КПП Грушів. Майбутній пункт пропуску розрахований на автомобілі, масою до 3,5 тонн. Визначена вартість робіт – 109 мільйонів злотих. Фінансує Польща», – заявив голова ОВА.

Аби покращити доїзд до майбутнього пункту пропуску, у березні 2021 року почали будівництво дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Дорогу будують за польські кредитні кошти. Проєкт завершили уже на половину, але через початок повномасштабної війни цьогоріч роботи розпочали пізніше. Зараз триває реконструкція мостів. Також планують відновити залізничне сполучення з цього напрямку до Перемишля. Протяжність колії – 23 кілометри. Польська сторона виділила 40 мільйонів злотих на свою частину залізниці, протяжністю 7 кілометрів.

Нагадаємо, про будівництво пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховичі» на Львівщині почали говорити ще з 2016 року. Раніше у ЛОДА повідомляли, що цей пункт пропуску хочуть почати будувати у 2021 році.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області планують побудувати шість нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

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