Зеленський назвав приблизні втрати армії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі щодня українська армія втрачає 60-100 бійців. Про це пише Newsmax.

Так, Зеленський наголосив, що найважча ситуація є на сході країни – в Донецькій та Луганській областях.

«Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими та майже 500 людей пораненими в бою», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових.

Як повідомляв Львівський портал, станом на другий день повномасштабної війни, 25 лютого, Україна втратила 137 захисників, ще 316 осіб постраждали.

Станом на 12 березня кількість втрат України зросла до близько 1300 військових.

Від 24 лютого до 16 квітня загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що «важко сказати, скільки з них виживе».

Зауважимо, за даними Генштабу, станом на 1 червня на війні проти України російська армія вже втратила щонайменше 30 700 військовослужбовців.