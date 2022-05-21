ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський сказав, скільки захисників зараз воюють за Україну 

Ольга Денисяка

|

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових. Про це він повідомив в інтерв’ю з нагоди третьої річниці інавгурації, повідомляє Укрінформ.

«З точки зору обсягу тих сил, що задіяла росія для нападу – використовуючи абсолютно все, навіть резерви, використовуючи тиху мобілізацію, не оголошуючи війну, багато військ зосередивши і в Криму, і в білорусі – це був великий об’єм. Я думаю, з таким об’ємом сил жодна країна Європи не впоралася б. Аналітики підкреслювали, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то Україна не буде готова, росіяни зможуть захопити все за 2-3 дні. Зрозуміло, що ми в 28 разів менше по території, ми не можемо зосередити сили, наприклад, навколо Києва, бо треба розтягувати і ППО, і танки, й іншу техніку по всій території. Нам потрібна армія не 250 тисяч, і навіть плюс 100 тисяч, що ми планували з наступного року, не могли б зупинити ворога. Сьогодні це 700 тисяч, і ви бачите результат роботи 700-тисячної армії», – зазначив Зеленський.

Він сказав і про можливості мати потужнішу ППО, яка захистила б небо України.

«В країнах НАТО є відповідна зброя, є ППО, спроможні захистити небо від тих перших ракетних ударів, через які ми багато втратили і в ППО, і в техніці на початку війни. Я вважаю що ми були непогано підготовленими, росіяни не знали про багато речей. І потім вони все це отримали», – додав Президент.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів