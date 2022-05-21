Зеленський сказав, скільки захисників зараз воюють за Україну 

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових. Про це він повідомив в інтерв’ю з нагоди третьої річниці інавгурації, повідомляє Укрінформ.

«З точки зору обсягу тих сил, що задіяла росія для нападу – використовуючи абсолютно все, навіть резерви, використовуючи тиху мобілізацію, не оголошуючи війну, багато військ зосередивши і в Криму, і в білорусі – це був великий об’єм. Я думаю, з таким об’ємом сил жодна країна Європи не впоралася б. Аналітики підкреслювали, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то Україна не буде готова, росіяни зможуть захопити все за 2-3 дні. Зрозуміло, що ми в 28 разів менше по території, ми не можемо зосередити сили, наприклад, навколо Києва, бо треба розтягувати і ППО, і танки, й іншу техніку по всій території. Нам потрібна армія не 250 тисяч, і навіть плюс 100 тисяч, що ми планували з наступного року, не могли б зупинити ворога. Сьогодні це 700 тисяч, і ви бачите результат роботи 700-тисячної армії», – зазначив Зеленський.

Він сказав і про можливості мати потужнішу ППО, яка захистила б небо України.

«В країнах НАТО є відповідна зброя, є ППО, спроможні захистити небо від тих перших ракетних ударів, через які ми багато втратили і в ППО, і в техніці на початку війни. Я вважаю що ми були непогано підготовленими, росіяни не знали про багато речей. І потім вони все це отримали», – додав Президент.

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