росія втратила в Україні 30 700 військових

На війні проти України російська федерація вже втратила понад 30 тисяч військовослужбовців, 1361 танк, 3343 бойові броньовані машини та понад 380 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 1 червня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 30 700 осіб ліквідовано (+200);

танків ‒ 1361 одиниця (+3);

бойових броньованих машин ‒ 3343 одиниці (+41);

артилерійських систем – 659 одиниць (+10);

РСЗВ – 207 одиниць (+0);

засоби ППО – 94 одиниці (+1);

літаків – 208 одиниць (+0);

гелікоптерів – 175 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 одиниць (+4);

крилаті ракети – 120 одиниць (+0);

кораблі /катери – 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 одиниць (+15);

спеціальна техніка – 49 одиниць (+1).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Остаточні дані встановлюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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