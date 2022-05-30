Нацгвардієць з «Ігли» збив три російські літаки

Строковик Нацгвардії з позивним Бандит за півтора місяця на Запоріжжі збив уже три ворожі літаки за допомогою «Ігли». Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Нацгвардієць, який проходить строкову службу, демонструє неабиякий професіоналізм, знищуючи ворожі літаки. Так, протягом останніх півтора місяця на Запоріжжі він збив три російські літаки за допомогою ПЗРК «Ігла». Востаннє це був Су-25, який хлопець збив у небі Запорізької області 23 травня.

«Я збив не «вже» три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!» – так каже сам Бандит.

Нагадаємо, за три місяці війни, яку веде росія в Україні, країна-агресор вже втратила 207 літаків, 174 гелікоптери, 507 безпілотників, а також понад 30 тисяч військових. Детальніше – тут.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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