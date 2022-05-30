ОСТАННІ НОВИНИ

Нацгвардієць з «Ігли» збив три російські літаки

Наталя Дуляба

|

Строковик Нацгвардії з позивним Бандит за півтора місяця на Запоріжжі збив уже три ворожі літаки за допомогою «Ігли». Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Нацгвардієць, який проходить строкову службу, демонструє неабиякий професіоналізм, знищуючи ворожі літаки. Так, протягом останніх півтора місяця на Запоріжжі він збив три російські літаки за допомогою ПЗРК «Ігла». Востаннє це був Су-25, який хлопець збив у небі Запорізької області 23 травня.

«Я збив не «вже» три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!» – так каже сам Бандит.

Нагадаємо, за три місяці війни, яку веде росія в Україні, країна-агресор вже втратила 207 літаків, 174 гелікоптери, 507 безпілотників, а також понад 30 тисяч військових. Детальніше – тут.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів