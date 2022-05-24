У Запорізькій області збили російський штурмовик Су-25

Нацгвардієць, виконуючи завдання у Запорізькій області 23 травня, збив ворожий літак Су-25. Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Військовослужбовець строкової служби влучним пострілом позбавив ворога ще одного штурмовика Су-25. Примітно, що це вже другий російський літак, який солдат збив протягом місяця.

«Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників», – підкреслюють у Нацгвардії.

Нагадаємо, за три місяці війни, яку веде росія в Україні, країна-агресор вже втратила 205 літаків, 170 гелікоптерів, 480 безпілотників, а також понад 29 тисяч військових. Детальніше – тут.

британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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