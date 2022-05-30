ЗСУ знищили вже 30,3 тисячі російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила в Україні 30 350 військовослужбовців, 1349 танків, 643 артилерійські системи та 507 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 30 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу близько 30350 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1349 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,

артилерійських систем – 643 (+12) од,

РСЗВ ‒ 205 (+2) од,

засоби ППО ‒ 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3),

крилаті ракети ‒ 118 (+2),

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 48 (+0).

Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Запорізькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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