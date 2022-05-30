Франція дасть Україні більше гаубиць Caesar

Уряд Франції продовжить передачу Україні 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar. Про це повідомила голова МЗС Франції Катрін Колонна, пише Суспільне.

«Нещодавно президент республіки підтвердив запит від президента Зеленського продовжувати нашу допомогу у військовому плані. Скоро будуть нові постачання САУ Caesar, і ми продовжуватимемо у цьому контексті співпрацю», – зазначила посадовиця.

Катрін Колонна також додала, що Франція надає Україні не лише значну оборонну, але й гуманітарну допомогу, підтримує контакти з українською владою і знає потреби української сторони.

«Ми вже мобілізували 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги», – зауважила вона.

Нагадаємо, про те, що французькі гаубиці Caesar з’явилися на передовій, наприкінці травня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, це озброєння наші військові опанували фактично за пару годин.

САУ Caesar – це французька самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Вона уражає противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. Саме на такій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника, тому їхнє знищення знижує його наступальний потенціал.

Гаубиця Caesar обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. За хвилину здійснює 5 високоточних пострілів. До установки можна використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовують у країнах НАТО.

Як повідомляв Львівський портал, українські військові на передовій вже воюють трьома видами іноземної артилерії 155 мм, ще один вид нещодавно тільки надійшов. При цьому артилерія зразка НАТО на озброєнні ЗСУ вже переважає над радянською. Також міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна очікує на протикорабельні ракети Harpoon.

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