Бої на сході досягли максимальної інтенсивності, – Міноборони

Станом на понеділок, 30 травня, найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише Укрінформ.

«російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглиб нашої оборони. Одночасно здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках», – сказав він.

Олександр Мотузяник уточнив, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в напрямках Тошківки і Устинівки. А на Бахмутському загарбники здійснюють перегрупування для подальшого наступу на Комишуваху, нарощують системи протиповітряної оборони.

«Стосовно Сєвєродонецька ситуація складна, на околицях вже тривають вуличні бої, українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника. Завдання Збройних Сил України не допустити не лише оточення, а не допустити будь-яких успіхів російських окупантів на всіх напрямках. У нас є оптимістичні погляди на цю ситуацію, але ситуація залишається важкою», – зазначив речник Міністерства оборони.

Він підкреслив, що ЗСУ вживають всіх вичерпних заходів, аби ворог не оточив угрупування в районах Сєвєродонецька і Лисичанська.

«За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ та інші складові Сил оборони відбили 14 атак ворога, знищили дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три безпілотники типу “Куб”», – підсумував Мотузяник.

Як повідомляв Львівський портал, 25 травня Олександр Мотузяник заявив, що ситуація на сході України є непростою і динамічною, саме тому українським військам доводиться вести маневрену оборону. Такі дії ЗСУ, за його словами, у жодному випадку не варто називати відступом.

24 травня голова ЛОВА Сергій Гайдай відзначив, що для Луганщини почались чи не найважчі часи за всю війну, адже російські війська наступають на усіх напрямках одночасно. Постійні обстріли не вщухають дотепер.

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